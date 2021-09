Corestate-Tochter STAM Europe erwirbt weiteres Gebäude in Paris für den OPERA-Wohnimmobilienfonds

07:00 Uhr DGAP-News: CORESTATE subsidiary STAM Europe acquires another building in Paris for the OPERA residential property fund EQS Group AG | Weitere Nachrichten

10.09.21 DGAP-News: CORESTATE to take a major step towards implementing its corporate strategy by relocating to Marienturm - space to be shared with CORESTATE BANK EQS Group AG | Weitere Nachrichten

10.09.21 DGAP-News: CORESTATE stellt mit Umzug in Marienturm entscheidende Weiche für Umsetzung der Unternehmensstrategie - Räumliche Integration der CORESTATE BANK EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.08.21 DGAP-News: CORESTATE erweitert europäisches Micro Living Portfolio um Wiener Trophy-Immobilie TrIIIple unter der Marke Linked Living powered by YOUNIQ EQS Group AG | Weitere Nachrichten