Aus wallbe wird Compleo Connect

wallbe ist ein deutscher Anbieter für Ladelösungen und ergänzt damit perfekt die Produkte und Dienstleistungen der Compleo Gruppe. wallbe fertigt seine Ladestationen im ostwestfälischen Schlangen und damit nur unweit entfernt von Compleo mit Sitz in Dortmund.

Die cloudbasierten Services sowie Bezahl- und Abrechnungstools bleiben unter dem neuen Branding Compleo Connect Teil des Produktportfolios. All dieses Know-how bringt das Unternehmen auch in die gemeinsame Entwicklung von Technologien ein. Die Spezialisten von Compleo ergänzen dies mit ihrer Plattform für Ladestationen, Embedded-Software sowohl für das AC- als auch DC-Laden sowie mit dem Wissen im Bereich der eichrechtskonformen Ladesäulentechnik. So entstehen starke Synergien - ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie der Compleo Gruppe.

Die Ladeinfrastruktur ist ein entscheidender Faktor in der Verkehrswende und der Markt wächst deutschland- und europaweit rasant an. Der Zusammenschluss verschafft der Compleo Gruppe zusätzliche Flexibilität, um Chancen auf diesen Märkten zu nutzen. Die Ambitionen sind dabei hoch, wie Dominik Freund, Geschäftsführer von Compleo Connect, erklärt: "Wir planen, unser Produktportfolio in Zukunft zu erweitern, um die Elektromobilität in Europa als Compleo Gruppe voranzutreiben. Gemeinsam bauen wir ein komplettes Ökosystem rund um Ladelösungen auf. So können wir den unterschiedlichsten Zielgruppen passende, stets eichrechtskonforme Ladelösungen anbieten - egal, ob gewerbliches, öffentliches oder privates Laden." Geschäftsführer Peter Gabriel ergänzt: "Mit unseren Produkten werden wir die Verkehrswende entscheidend vorantreiben und genau das ist unser Ziel."