Foto: finanzbusiness China zerschlägt AliPay Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 35 | 0 | 0 13.09.2021, 07:37 | Ant Group muss seinen Kreditentscheidungen zugrunde liegenden Nutzerdaten obendrein an ein neues Joint-Venture übergeben, das wohl teilweise in Staatsbesitz sei, berichtet die Financial Times.

