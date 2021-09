PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

Übernahme von Whitehelm Capital, einem internationalen Infrastruktur Asset Manager, verdreifacht die von PATRIZIA gemanagten Infrastruktur-Assets (AUM) auf ca. 5 Mrd. Euro mit dem mittelfristigen Ziel, dieses Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro auszubauen



Kunden profitieren von einem deutlich breiteren und diversifizierteren Angebot an Infrastrukturinvestments u.a. in Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport



Die Akquisition stärkt PATRIZIAs globale Präsenz, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, und beschleunigt den Weg zur CO2-Neutralität für mehr als 70% der AUM bis 2040



Der anfängliche Kaufpreis von 67 Mio. Euro wird mit einer Kombination aus Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt, gleichzeitig erhält das derzeitige Whitehelm Team einen finanziellen Anreiz, das weitere Wachstum von PATRIZIAs Infrastrukturgeschäft voranzutreiben

Augsburg / London / Sydney, 13. September 2021. PATRIZIA, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat einen Kaufvertrag für die wegweisende Akquisition von Whitehelm Capital geschlossen. Whitehelm ist ein unabhängiger Infrastrukturmanager mit einem herausragenden Track Record von mehr als 23 Jahren. Mit der Akquisition baut PATRIZIA ihre Position als führender globaler Real Asset Investment Manager weiter aus und steigert ihre Assets under Management (AUM) im Rahmen ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategie auf über 50 Mrd. Euro. Durch die Akquisition verdreifachen sich die Infrastruktur-AUM von PATRIZIA auf ca. 5 Mrd. Euro. Mittelfristig will PATRIZIA das Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro ausbauen.