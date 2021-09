Disclaimer

LYNX Apple: Die Bären klopfen an die Tür – große Korrektur voraus? Die Apple-Aktie verlor mehr als 3% an Wert und führte die Verliererliste bei den High-Beta-Aktien an. Der technische Schaden beim Blick auf den 6-Monatschart hält sich in Grenzen, denn es wurde noch kein wichtiges Tief gebrochen und auch die 50-Tage-Linie zeigt weiterhin nach oben.