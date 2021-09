DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Kooperation/Finanzierung

Linus Digital Finance AG in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften über Darlehensfazilität und strategische Partnerschaft



13.09.2021 / 08:25 CET/CEST

Berlin, 13. September 2021 - Die Linus Digital Finance AG (die „Gesellschaft") ist in fortgeschrittenen Verhandlungen und steht kurz vor einer Einigung mit einer der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften über den Abschluss einer revolvierende Darlehens-Fazilität und das Eingehen einer strategische Partnerschaft. Die Gesellschaft erwartet den Abschluss der Verhandlungen und die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen in den kommenden Wochen.



Diese Verhandlungen beziehen sich auf die Darstellung im Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 11. Mai 2021 (abrufbar unter: https://www.linus-finance.com/investor-relations) unter Abschnitt 6.7.5 auf Seite 56 und Abschnitt 16.1 auf Seite O-1.

