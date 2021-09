Immobilienkonzern Patrizia übernimmt Infrastruktur-Manager Whitehelm

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia übernimmt den Infrastruktur-Investmentmanager Whitehelm Capital und baut sein Auslandsgeschäft damit deutlich aus. Der Kaufpreis liege anfänglich bei 67 Millionen Euro und könne auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag steigen, teilte die im Nebenwerte-Index SDax gelistete Gesellschaft am Montag in Augsburg mit. Den Kaufpreis will Patrizia in bar und in eigenen Aktien begleichen. Whitehelm beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa.

Die von Patrizia verwalteten Infrastruktur-Vermögenswerte sollen sich durch den Deal auf rund fünf Milliarden Euro verdreifachen - mit einem starkem Zuwachs in der Region Asien-Pazifik. Mittelfristig soll die Summe auf 15 bis 20 Milliarden Euro wachsen. Das Augsburger Unternehmen will sein Geschäft rund um technologiegetriebene Smart Cities und digitale Infrastruktur stärken und seine CO2-Bilanz verbessern. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Dekarbonisierung, die Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport./stw/jha/