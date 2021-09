Apple muss Regeln im App-Store lockern, was am 10. September zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses von über vier Prozent führte. Genau genommen muss Apple Entwicklern erlauben, in ihren Apps auf alternative Zahlungsmethoden hinzuweisen und Links in ihren Apps einzubauen zu können. Dies ist das Ergebnis des Urteils im Prozess mit dem Spiele-Entwickler Epic Games. Gleichzeitig wies die Richterin aber auch neun von zehn Anklagepunkten von Epic Games zurück. So bewertete sie Apple etwa nicht als Monopolisten, wie es der Spiele-Entwickler gefordert hatte. Der Kassenschlager Fortnite von Epic-Games kann laut Begründung der Richterin auch auf Spielkonsolen, PCs und Android-Geräten gespielt werden. Nachdem aber Epic auch 3,65 Millionen US-Dollar Schadensersatz an Apple abliefern muss, bewertet Apple das Urteil als Sieg.

Zum Chart

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen am 27. Juli 2021 zum Q3 reagierte der Markt trotzdem verhalten. Kurzfristig scheint es, dass die Tech-Party ein Ende hat, nachdem Amazon und Pinterest die Wallstreet in der letzten Juliwoche enttäuschten. Der Kursverlust am 27. und 28. Juli ist mit 3,41 Prozent überschaubar. Doch der Kursverlauf bildet immer noch einen intakten Aufwärtstrend aus, in dessen Mitte eine kurze Seitwärtskonsolidierung platzgreift. Schon weit vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen haben die Marktteilnehmer den Kurs von der unteren Begrenzung des Trends auf die obere Begrenzung gehievt, was einem Zugewinn von rund 28 Prozent entspricht. Der Kurs hat sichtlich Mühe, das am 25. Januar 2021 erreichte partielle Hoch bei 150 US-Dollar auch im September nachhaltig zu übertreffen. Anfang September hatte es den Anschein, als ob der Kursverlauf die kleine Seitwärtsrange nach oben hin auflöst, doch der Abverkauf am 10 September führt den Kurs wieder zurück auf das Niveau der Seitwärtsrange. Summa summarum ist der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt und der Kurs sollte mittelfristig weiter zugewinnen. Als Ziel könnte das Niveau bei 165 US-Dollar dienen.