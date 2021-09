TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Schwächere US-Börsen und die Furcht vor weiteren regulatorischen Eingriffen in China sorgten für Abgaben.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt noch um fast ein halbes Prozent auf 4990,74 Punkte. In der Sonderverwaltungszone Hongkong verbuchte der Hang-Seng-Index ein noch wesentlich stärkeres Minus von 2,1 Prozent auf 25 644,00 Punkte. Insbesondere Technologie-Aktien standen dort unter Druck. Laut einem Pressebericht will die Regierung in China weiter gegen die Finanzgruppe Ant Group vorgehen. Dabei soll der Zahlungsdienst Alipay der Ant Group zerschlagen werden.