Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1804 (06:11 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1796 im fernöstlichen Geschäft markiert wurde.

Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 109,95. In der Folge notiert EUR-JPY bei 129,78. EUR-CHF oszilliert bei 1,0843.

Zu Wochenbeginn ergeben sich an den Finanzmärkten keine klaren Trends. An den Aktienmärkten dominieren milde Gewinnmitnahmen. An den Zinsmärkten gibt es keine klaren Signale (10-Jahres Bunds -0,34%, 10 Jahres-US-Treasuries 1,33%). Offenbar mögen die Anleger den USD. Er gewinnt in der aktuellen Momentaufnahme leicht an Boden gegenüber dem Euro als auch Gold und Silber. Die Krypto-Anlage Bitcoin steht heute früh zunächst unter Druck (44.800 USD).

Die Bewertung des USD erinnert hinsichtlich der Strukturdaten als auch des geopolitischen Umfelds einmal mehr an den Ausspruch der drei Hexen im Shakespeare-Drama McBeth: „Foul is fair and fair is foul!“