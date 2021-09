Nach der Rallye von 5,40 Euro auf 11,50 Euro haben bei der NanoRepro Aktie Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen das Bild bestimmt. Und diese fielen durchaus spürbar aus: Bei 8,54/8,72 Euro waren die letzten drei Tagestiefs in der vergangenen Woche zu sehen, mit 8,79 Euro ging es für NanoRepros Aktienkurs schließlich am Freitag ins Wochenende. Aktuelle Indikationen zeigen wieder leichte Schwäche und notieren bei 8,61/8,74 Euro im ...