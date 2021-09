Eines wird immer klarer: die Inflation fällt viel höher aus als erwartet - und ist viel weniger "transitory" als prognostiziert. Daher wird vor allem die Fed unruhig, das Tapering ab November wird so immer wahrcheinliche

Eines wird immer klarer: die Inflation fällt viel höher aus als erwartet - und ist viel weniger "transitory" als prognostiziert. Daher wird vor allem die Fed unruhig, das Tapering ab November wird so immer wahrcheinlicher. Und weil die Aktienmärkte dieses Tapering bereits jetzt einpreisen, fällt der Leitindex S&P 500 nun bereits fünf Tage in Folge (längste Verlust-Strecke seit Februar). Eine Erholung ist heute durchais möglich, da sowhl S&P 500 als auch der VIX an wichtigen Trendlinien handeln. Aber übergeordnet droht dennoch eine heftige Korrektur, weil die Investoren geradezu bis zum Anschlag positioniert sind. Die Märkte warten auf die morgigen US-Verbraucherpreise - liegt die Inflation wieder höher als erwartet?

Hinweis aus Video auf Artikel: "Federal Reserve: Zwei wichtige Funktionäre verkaufen ihren gesamten Aktienbestand!"

Das Video "Inflation und Aktienmärkte: Warum heftige Korrektur droht!" sehen Sie hier..