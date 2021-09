Von den Besten und Innovativsten lernen / DEUTSCHER INNOVATIONSGIPFEL - Der Fortschrittsturbo

Ob Start-up oder Corporate: Das Innovations-Ökosystem sorgt über ein einmaliges,in sich verzahntes Bausteinkonzept nicht nur dafür, dass die Teilnehmer*innenschnell in intensive Gespräche kommen, sich gegenseitig inspirieren, neue Ideenschneller in vermarktungsfähige Produkte überführen, Partner*innen und neueKund*innen finden.Es geht auch um neue Geschäftsmodelle, Technologien und "Best Practise". AUDIwird z.B. auf dem DIG erläutern und in einem Workshop einüben, wie es gelingenkann, seine Mitarbeiter aus dem HomeOffice wieder in den "flow" zu bringen, neuzu motivieren und die Kreativ-Batterien aufzuladen. Wie deutsche Unternehmen dieentstandene Innovationslücke wieder schließen können, wird Miele auf einemInnovationWalk verraten.Wie man durch digitales Coaching zu einer innovativen Organisation kommt, wirdCoachhub den Gipfelteilnehmer am 30.9. erläutern. Ibeo Automotive Systems -weltweiter Technologieführer auf dem Gebiet der LiDAR-Sensoren (autonomesFahren) und mehrfach zu den Top 100 der innovativsten Unternehmen Deutschlandsgekürt - wird schildern, wie es hierarchische Strukturen des Unternehmensaufgelöst und erfolgreich in eine Selbstorganisation umgewandelt hat.Wer sein Unternehmen erfolgreich durch bewegte Zeiten steuern und die Weichenauf Zukunftskurs stellen möchte, sollte den wieder einmal hochkarätig besetztenDEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL am 30.9. in München nicht versäumen. WeitereDetails, Tickets, Kurz-Videos etc. unterhttp://www.deutscher-innovationsgipfel.deFotos: https://www.pre-view-online.com/?pm_id=7200Pressekontakt:Innovation NetworkDipl. Ing. Peter BeckerEckerkamp 139B22391 HamburgM. +49-170-56 47 99-1mailto:becker@innovation-network.nethttp://www.deutscher-innovationsgipfel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151489/5018168OTS: Innovation Network