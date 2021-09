bunq startet Kooperation mit Paysafe und ermöglicht Bareinzahlungen beim digitalen Banking

bunq, eine App-basierte niederländische Challenger-Bank, hat eine Partnerschaft mit der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE) gestartet, um ihren Kunden den Zugang zu Bargeld-Dienstleistungen zu ermöglichen. Konsumenten, die im Alltag Bargeld bevorzugen, können nun mit Paysafe‘s eCash-Lösung Paysafecash nutzen, um bequem Bargeld auf ihr bunq-Konto einzuzahlen.

Der internationale Start der Partnerschaft zwischen Paysafe und bunq in zunächst 21 europäischen Ländern ermöglicht schnelle und sichere Bareinzahlungen direkt über die mobile App von bunq: Nach der Auswahl von Paysafecash als Auflademethode in der App wählt der Kunde den Betrag, den er auf sein Konto einzahlen möchte, und generiert einen Barcode für die Transaktion. Er kann dann zu einer nahegelegenen Bezahlstelle gehen, den Barcode am Kassenterminal scannen und die Einzahlung in bar vornehmen. Der eingezahlte Betrag wird innerhalb weniger Minuten auf dem bunq-Konto angezeigt. Paysafecash ist an rund 190.000 Bezahlstellen in 29 Ländern (einschließlich USA und Kanada) verfügbar und bietet damit ein umfangreiches Netzwerk für bunq-Kunden in den 21 Ländern, in denen der Service aktiviert wurde.