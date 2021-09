Wien (ots) - Mag. Georg Kretschmer MSc MRICS (42) wurde vor kurzem Teamleiterfür Capital Markets bei OTTO Immobilien . Kretschmer ist seit 2018 imUnternehmen, wo er zunächst das Team der Immobilienbewertung führte und 2019 insInvestmentteam wechselte. In seiner neuen Aufgabe als Teamleiter Capital Marketsliegt der Schwerpunkt auf der Transaktionsberatung von nationalen undinternationalen Investoren, seine persönliche Expertise ist das SegmentWohninvestment. Im Bereich Capital Marktes werden bei OTTO Immobilien nationaleund internationale institutioneller Investoren bei großvolumigen Transaktionenin ganz Österreich beraten, wobei ein wichtiger Erfolgsfaktor die engeKooperation mit Knight Frank, dem internationalen Kooperationspartner von OTTOImmobilien, ist.Der Bereich Capital Markets ist bei OTTO Immobilien als eigenständiges Team inder Investmentabteilung verankert, die seit 2016 von Dkfm. Christoph LukaschekMBA, MRICS, geführt wird. Die Investmentabteilung umfasst neben Capital Marketsauch das Segment Zinshaus, traditionell einer der Schwerpunkte von OTTOImmobilien.Mag. Georg Kretschmer MSc MRICS, hatte nach einem abgeschlossenen BWL-Studium ander WU auch den Master of Science an der TU Wien für Immobilienmanagement &Bewertung absolviert. Seit 2015 ist er Mitglied bei der Royal Institution ofChartered Surveyors (MRICS).Pressekontakt:Katharina Scheidl-AzizPresse und KommunikationOtto Immobilien GmbHRiemergasse 8, 1010 WienT +43 1 512 77 77-336M +43 650 350 90 36mailto:k.scheidl@otto.athttp://www.otto.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128537/5018187OTS: Otto Immobilien GmbH