Der Newsflow bei Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) bleibt beeindruckend. Nach wichtigen Kooperationsmeldungen, unter anderem wurde eine Partnerschaft mit dem deutschen Discount-Riesen Aldi in Gang gebracht, und der Ankündigung eines zeitnahen NASDAQ-Listings freut sich das Unternehmen soeben bekannt zu geben, dass man eine neue Abteilung für pflanzliche Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten - Modern Seafood - gründen wird.

Newsflow bei Modern Plant Based Foods zieht weiter an- jetzt wird neue Abteilung für pflanzliche Fisch-Ersatzprodukte gegründet

Das Hauptaugenmerk von Modern Seafood wird auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und Herstellung von Fisch- und Meeresfrüchtealternativen auf pflanzlicher Basis gerichtet sein. Insbesondere wird sich die Unterabteilung um die Zusammenarbeit mit bestehenden Fisch- und Meeresfrüchteunternehmen bemühen, die an der Entwicklung hochwertiger Fisch- und Meeresfrüchtealternativen interessiert sind.

Die Kernprodukte von Modern Seafood werden den preisgekrönten Crab Cake beinhalten, der seit der Gründung des Unternehmens das meistverkaufte Produkt ist. Der Modern Crab Cake ist landesweit im Einzelhandel und in der Gastronomie erhältlich und wird derzeit auch in den Vereinigten Staaten und Australien eingeführt. Der neue pflanzliche Räucherlachs von Modern Seafood wird kein Gluten und kein Soja enthalten und nicht gentechnisch verändert sein.

"Wir sind uns bewusst, dass ein ständiger Innovationsbedarf besteht, um mit dem rasanten Wachstum des Marktes für pflanzliche Lebensmittel Schritt zu halten. Unser Unternehmen ist stolz darauf, der Nachfrage der Verbraucher und den Trends voraus zu sein", erklärt Tara Haddad, Gründerin von Modern Plant-Based Foods. "Der Markt für Fisch- und Meeresfrüchtealternativen steckt noch in den Kinderschuhen und es ist ein Bereich, in dem wir uns als Branchenführer etablieren wollen. Räucherlachs genießt große Beliebtheit und wird auf der ganzen Welt konsumiert. Wir glauben daher, dass das Interesse an Produkten, die von Köchen entwickelt - und nicht von Wissenschaftlern modifiziert - wurden, sehr stark zunehmen wird."