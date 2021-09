Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Shop Apotheke prallt an Trendkanalbegrenzung ab Die Aktien könnten wie bereits in den Vormonaten nach dem Abprall an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals vor einem Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung stehen. Der Abwärtstrend ist klar intakt, eine Short-Position könnte strategisch …