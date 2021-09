Die Covid-Pandemie bleibt ein beherrschendes Thema. Was machen die Impfstoff-Hersteller? Während sich das Mainzer Unternehmen BioNTech weiter optimistisch zeigt, muss der französische Konzern Valneva einen herben Rückschlag verkraften, der mit einem satten Kursrückschlag um in der Spitze mehr als -40% auf 11 € bestraft wird. Zurzeit erholt sich das Papier etwas.Britische Regierung kündigt LiefervertragHiobsbotschaft für das französische Biotech-Unternehmen Valneva: Ein bereits bestehender Liefervertrag für den Impfstoff VLA2001 mit der britischen Regierung wurde gekündigt. Als Grund führt die Regierung an, dass Valneva gegen Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verstoßen habe — der Konzern bestreitet diese Behauptung jedoch.