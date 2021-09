Kann die Merck-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 215 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) legte in den vergangenen 12 Monaten um nahezu 70 Prozent und verzeichnete am 6.9.21 bei 207,90 Euro ein neues Hoch. Nach einigen Tagen der Korrektur auf bis zu 199,95 Euro (8.9.21) scheint die die Aktie nunmehr wieder den Weg nach oben einzuschlagen.

Die Ankündigung des Konzerns, an Umsatz bis zum Jahr 2025 jährlich um eine Milliarde Euro steigern zu wollen und der Bestätigung des optimistischen Ausblicks, sowie die bekräftigte Kaufempfehlung der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 220 Euro könnten den Aktienkurs weiter beflügeln. Kann die Aktie das Hoch bei 207,90 Euro überwinden und danach zumindest auf 215 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.