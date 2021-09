Mit der neuen Multi Memory Express-Anleihe Versicherungen 21-26 können Anleger in maximal fünf Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktien Jahresbruttorenditen von 6,25 Prozent erzielen.

Nach kräftigen Kurssteigerungen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 traten die Aktienkurse der Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005) und AXA (ISIN: FR0000120628) in den vergangenen Wochen in eine Korrektur ein. Allerdings werden die beiden Versicherungsaktien mit weit oberhalb der aktuellen Aktienkurse liegenden Kursziele als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft.

Mit der zweiten Ausgabe der aktuell zur Zeichnung angebotene Erste Multi Memory Express-Anleihe Versicherungen 21–26 können Anleger eine Jahresbruttorendite von 6,25 Prozent erzielen, wenn weder die Allianz- noch die AXA-Aktie in fünf Jahren mehr als 35 Prozent ihres Wertes verliert.