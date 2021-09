BERLIN (dpa-AFX) - Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können sich seit Montag an hunderten alltäglich besuchten Orten gegen Corona impfen lassen. Ein Termin ist meist unnötig. In einer Impfaktionswoche gehen Bund, Länder und Kommunen gezielt auf die Menschen zu, die bisher keine Corona-Impfung haben. Die Liste der Woche umfasse an die 700 Aktionen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Die Zahl wächst ständig weiter."

Zum Start der Impfaktionswoche sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf WDR 5, mehr Menschen zu überzeugen sei nötig, um sicherer durch Herbst und Winter zu kommen. Es gelte, sich auf eine weiter steigende Corona-Welle mit der Deltavariante vorzubereiten. Die Woche hat das Motto #HierWirdGeimpft. Im Internet aufgeführte Aktionen reichen von Impfen ohne Termin am alten Flughafen Schönefeld in Berlin zum Start am Montag bis zur Impfung beim Heimspiel des Eishockeyclubs Kölner Haie am Sonntag. Die Impfung ist kostenlos.