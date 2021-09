Nel ASA zeigt Auflösungserscheinungen!

Für Nel ASA-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Die Papiere kosten damit nur noch 1,33 EUR. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Nel ASA hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Schließlich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund sieben Prozent entfernt. Diese Marke liegt bei 1,24 EUR. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 1,91 EUR. Nach diesem Indikator befindet sich Nel ASA momentan also in Abwärtstrends. In der mittelfristigen Perspektive deuten die Trends nach unten, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

