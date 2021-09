HFH Group ermöglicht Investments ab 50.000 Euro in Neubauprojekt im facettenreichen Hamburg-Bramfeld

Das Gesamtinvestment liegt bei 15,88 Millionen Euro. Das eingebrachteEigenkapital beziehungsweise die Eigenleistung des Projektentwicklers sollendurch eine Investitionssumme von 2,22 Millionen Euro in Form vonMezzanine-Kapital ergänzt werden. Die Anlage wird mit 6 Prozent per annoverzinst, die Laufzeit beträgt 24 bis 30 Monate. Die Mindestzeichnungssummebeträgt 50.000 Euro.Bramfeld - ein beliebter Hamburger WohnstadtteilIm Bramfeld lassen sich ein uneingeschränktes Berufsleben und ein hoherLebensstandard vereinbaren. So führen die schnelle Erreichbarkeit der City unddes Flughafens zu kurzen Wegen im Berufsalltag, darüber hinaus ist dieErrichtung einer U-Bahn-Linie mit Halt in Bramfeld geplant. Zudem trifft imNordosten Hamburgs eine gute Infrastruktur mit sämtlichen Einrichtungen destäglichen Bedarfs auf ein ruhiges Naherholungsgebiet. Insbesondere derBramfelder See lädt hier zu Spaziergängen ein.Hamburg gilt nicht nur als Metropole mit internationalem Flair und vielfältigenkulturellen Angeboten, sondern ist auch einer der begehrtesten Wohnorte mit demhöchsten privaten Einkommen aller deutschen Städte. So sorgt derNachfrageüberhang an qualifiziertem Wohnraum in allen Preissegmenten dafür, dassder Hamburger Immobilienmarkt zu den wertstabilsten in Deutschland gehört. AlsStandort der führenden, umsatzstärksten Unternehmen aus den Branchen Industrie,Handel, Medien und Dienstleistung weist die Hansestadt eine der der höchstenLebensqualitäten weltweit auf und bietet ein hohes Angebot an attraktivenArbeitsplätzen.Das vollständige Exposé ist abrufbar unter: https://www.hfh-bridge-capital.de/Über die HFH Group - http://www.hfh.deMit der Gründung des HFH Hamburger Finanzhauses legte Tim Bütecke vor 20 Jahrenden Grundstein für die HFH Group. In Zusammenarbeit mit externen Spezialistenverfügen der studierte Diplom-Ingenieur und sein Team über ein umfassendesPortfolio: Baufinanzierung und Vermögenplanung mit Fokus auf Immobilien sind dieausgezeichneten Kernkompetenzen der HFH Group. Dabei setzen die Strategien stetsauf eine Mischung aus bewährten, konservativen, digitalen und innovativenInvestments.Pressekontakt:Hanna SchliederTel: (040) 41 43 7935Mail: mailto:h.schlieder@hfh.de