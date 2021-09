Eigentlich will man bei USU Software jährlich um 10 Prozent wachsen. In diesem Jahr dürfte das zweistellige Wachstum aber vermutlich nicht erreicht werden. Die Umstellung auf das SaaS-Geschäft wird dies verhindern. Das machen die USU-IR-Verantwortlichen Thomas Gerick und Falk Sorge auf der IR-Fahrt von Rüttnauer Research in Potsdam deutlich. In laufenden Jahr dürfte das Umsatzplus demnach im mittleren bis hohen einstelligen ...