Die FDA hat die Freigabe zur Durchführung der klinischen Phase-II-Studie für CardiolRX(TM) bei akute Myokarditis erteilt.

Dr. Guillermo Torre-Amione wurde zum neuen Vorsitzenden ernannt Die Aktien der Cardiol Therapeutics sind nun auch an der NASDAQ gelistet.

Am 24. August erhielt Cardiol Therapeutics von der FDA die Freigabe des IND-Antrags (Investigational New Drug) für eine klinische Phase-II-Studie mit CardiolRx(TM) bei akuter Myokarditis.



Einzelheiten der Phase-II-Studie



Die Genehmigung des IND-Antrags (Investigational New Drug) des Unternehmens ermöglicht Cardiol Therapeutics den Beginn einer multizentrischen, doppelblinden, randomisierten und ortskontrollierten Phase-II-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von CardiolRx(TM) sowie seiner Auswirkungen auf die Erholung des Ex Myokards bei Patienten mit akuter Myokarditis.



Konkret soll die CardiolRx(TM)-Studie zur akuten Myokarditis 100 Patienten in klinischen Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa einschließen. Die primären Endpunkte der Studie, die nach einer 12-wöchigen doppelblinden Therapie ausgewertet werden, bestehen aus den folgenden Herz- Magnetresonanz-Messungen: linksventrikuläre Funktion (Auswurffraktion und Längsdehnung) und Myokardödem (extrazelluläres Volumen), die beide nachweislich die Langzeitprognose von Patienten mit akuter Myokarditis vorhersagen.



Die Studie wurde von einem unabhängigen Lenkungsausschuss konzipiert, der sich aus führenden Experten auf dem Gebiet der Herzinsuffizienz und Myokarditis aus internationalen Spitzenzentren zusammensetzt, darunter die Cleveland Clinic, die Mayo Clinic, das Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular Center, das University of Ottawa Heart Institute, das McGill University Health Centre, das University of Pittsburgh Medical Center, die Charité Berlin und das University of South Florida Health Morsani College of Medicine/Tampa General Hospital Heart and Vascular Institute.



