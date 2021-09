High Tide geht Partnerschaften zur Herstellung von 2.0-Cannabisprodukten unter Eigenmarke ein

CALGARY, 13. September 2021 /CNW/ – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute zwei neue Kooperationsabkommen mit White-Label-Partnern bekannt gegeben – und zwar mit der Firma Heritage Cannabis Holdings (Heritage) (CSE: CANN) (OTCQX: HERTF), einem branchenführenden und vertikal integrierten Cannabisanbieter, sowie der Firma Loosh Inc., einem in Privatbesitz befindlichen Hersteller von Cannabis-Esswaren und Fertigprodukten der nächsten Generation, der unter dem Namen „Loosh Brands“ firmiert. Entsprechend den jeweiligen Vereinbarungen und vorbehaltlich der Zustimmung der Börsenaufsichtsbehörde, werden Heritage und LOOSH die Herstellung von Cannabis-Shatter und THC-Fruchtgummis der Marke Cabana Cannabis Co. übernehmen, die von High Tide in den kanadischen Provinzen Ontario, Manitoba, Saskatchewan und Alberta vertrieben werden. Es besteht hier die Möglichkeit, zu gegebener Zeit auch in weitere kanadische Provinzen zu expandieren.

„Ich freue mich sehr, die Markteinführung der neuen White Labels von High Tide ankündigen zu können, an denen wir schon seit einiger Zeit gearbeitet haben. Angesichts des Überangebots an Biomasse, die unter diversen Markennamen auf dem kanadischen Markt verkauft wird, haben wir bei der Einführung unserer eigenen Markenprodukte einen maßvollen Ansatz gewählt. Wir gehen hier mit Maß und Ziel vor und haben uns für eine 2.0-Kategorie entschieden, die deutlich weniger ‚überlaufen‘ ist“, erläutert Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Daneben führen wir Verhandlungen mit kanadischen Lizenzherstellern, um ausgewählte Produkte aus dem FABCBD-Katalog in unser Ladennetz aufzunehmen, und freuen uns darauf, zu gegebener Zeit in andere Kategorien zu expandieren, wenn die Marktdynamik dies erlaubt“, fügt Herr Grover hinzu.

„High Tide ist eines der führenden Cannabis-Einzelhandelsunternehmen in Kanada, das in diesem Wachstumsmarkt über eine große Reichweite verfügt. Wir finden es großartig, wie dieses Unternehmen auf Aufklärungsmaßnahmen bei den Konsumenten und auf erstklassige Qualität im Einzelhandel setzt, und wir sind stolz darauf, als Partner dazu beitragen zu können, dass die kanadischen Konsumenten mit Konzentratprodukten der Marke High Tide versorgt werden“, sagt David Schwede, der bei Heritage Cannabis als Chief Executive Officer und President des Geschäftszweigs Recreational Cannabis verantwortlich zeichnet. „Diese strategische Beziehung ermöglicht es uns, unser Produktsortiment an Konzentraten zu stärken und zu erweitern und bietet uns die Chance, unsere Partnerschaft mit einem der führenden Cannabis-Einzelhändler des Landes weiter zu vertiefen“, fügt Herr Schwede hinzu.