FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer schwierigen Vorwoche hat der Dax am Montag in den Erholungsmodus geschaltet. Bis Mittag weitete der deutsche Leitindex die Kursgewinne aus und stand zuletzt um 0,72 Prozent höher bei 15 721,98 Zählern. Während sich der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte hingegen schwertat und um 0,36 Prozent auf 35 963,69 Zähler fiel, stand auch in Europa die Börsenampel auf Grün: Der EuroStoxx 50 rückte zuletzt um 0,56 Prozent auf 4193,84 Punkte vor.

In der Vorwoche hatte die Schwäche an der Wall Street auch die Kurse hierzulande noch abgleiten lassen. Konjunktursorgen sowie die Befürchtungen vor einer geldpolitischen Straffung und die Ausbreitung der Delta-Variante hatten für Misstöne gesorgt. Der Dax hatte in der Folge binnen Wochenfrist mehr als ein Prozent verloren, ein Erholungsversuch vor dem Wochenende war gescheitert.