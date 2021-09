Patrizia übernimmt Whitehelm - Expansion im Infrastrukturbereich

Patrizia meldet einen Zukauf: Das Immobilien-Unternehmen übernimmt sämtliche Anteile an Whitehelm Capital, einem Infrastruktur-Investment Manager und Strategieberater mit Büros in London, Sydney und Canberra. Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet die Gesellschaft im ersten Quartal des kommenden Jahres. Mit dem Zukauf steigere man die Assets under Management auf über 50 Milliarden Euro, davon 5 Milliarden Euro im ...