Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Montag Verkehrszahlen für den August vorgelegt. „Der Flughafen Frankfurt zählte im August rund 3,37 Millionen Passagiere. Gegenüber dem sehr schwachen Vergleichsmonat des Vorjahres entspricht dies einem Plus von 122,9 Prozent”, so das Unternehmen aus Frankfurt. Vor allem der Flugverkehr innerhalb Europas habe dazu beigetragen, während der Interkontinentalverkehr weiter auf einem sehr ...