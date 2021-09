Die Aktien von Zalando befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wobei Abwärtskorrekturen kurzfristig im Bereich des 10er-EMA auslaufen. In der Extension dehnen sich Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend bis in den Bereich des 200er-EMA aus und prallen hier wieder nach oben ab. So wie auch im Vormonat August. Aktuell befinden sich die Aktien von Zalando in einem Aufwärtstrend, aber in einer Abwärtskorrektur die zunächst den Bereich um den 10er-EMA erreich hat. In diesem Bereich könnten die Aktien von Zalando bereits wieder nach oben abdrehen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Kommt es hingegen zu einer Ausdehnung der Abwärtskorrektur, wäre mit einem Rücklauf bis zum 200er-EMA zu rechnen. Es bietet sich eine Long-Chance auf Zalando an.