Unabhängiges Forschungsunternehmen stuft Temenos in einer Bewertung von Plattformen und Hubs für digitales Banking als führend ein Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 13.09.2021, 13:03 | 42 | 0 | 0 13.09.2021, 13:03 | Wie der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) heute bekannt gab, wurde er in zwei wichtigen Berichten als führend eingestuft – den Bewertungen The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms und Digital Banking Engagement Hubs für das dritte Quartal 2021*. Temenos war in beiden Bewertungen in der Strategie-Kategorie der Spitzenreiter. Nach Meinung von Temenos beweist diese führende Position in beiden Berichten überdies, dass Temenos Infinity eine umfassende Plattform für Digital-Banking-Engagement mit leistungsstarken Funktionen zur Entwicklung ohne großen Programmieraufwand (Low Code) kombiniert, die die Unternehmenstransformation voranbringen. Temenos verdankt die Anerkennung seiner führenden Produktstrategie, innovativen „Explainable AI (XAI)"-Technologie und der auf Micro Apps basierenden Architektur, die Temenos Infinity auszeichnet und nahtlose digitale Kundenerlebnisse ermöglicht. Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, erklärte in beiden Berichten:„Temenos überzeugt durch umfangreichen Banking-Funktionen und eine vielseitige Architektur. [Es] ist genau die richtige Wahl für Banken, die Wert auf modernste Geschäftsfunktionen, eine zukunftsorientierte Architektur und Produktstrategie legen, die zahlreiche vielversprechende Eigenschaften hat." Dem Bericht von Forrester zufolge ergänzt die Multiexperience-Entwicklungsplattform von Temenos Quantum „das Angebot um Low-Code-Funktionen", die nach Ansicht von Temenos die Innovation fördern und den Banken eine mühelose Anpassung an jeden Markt oder strategischen Wandel ermöglichen. Mit diesem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal ermöglicht Temenos Infinity eine Transformation der Art und Weise, wie Banken arbeiten, ihre Produkte entwickeln und Serviceleistungen erbringen. Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: „Wir sind stolz auf unsere Erwähnung als Leader in den beiden Wave-Berichten von Forrester. Unserer Meinung nach zeugt diese Anerkennung für unsere kontinuierlichen Investitionen und Innovationen in Temenos Infinity, das auf der der fortschrittlichsten Cloud- und KI-Technologie basiert. Temenos Infinity ist die Plattform für die Unternehmenstransformation. Angefangen von globalen Tier-1-Banken bis hin zu digitalen Herausforderern setzen mehr als weltweite 650 Finanzinstitute für ihren Erfolg und ihr Wachstum und die Schaffung außergewöhnlicher persönlicher Kundenerlebnisse auf Temenos Infinity. Mit seiner offenen, API-basierten Konzeption unterstützt Temenos Infinity die Banken bei der Verbindung mit einem breiteren Ökosystem von Dienstleistern innerhalb und außerhalb der Finanzwelt mit Blick auf Innovationen und eine raschere Markteinführung neuer Produkte. Wir sehen unsere Position in den Berichten von Forrester als eine Bestätigung für unsere Investitionen, strategische Vision und unseren weltweiten Kundenerfolg."





