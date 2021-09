MustGrow Biologics arrangiert eine Privatplatzierung zur Einwerbung von 2 Millionen CAD Eigenkapital

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder volle Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 4,00 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Entwicklung seiner Pipeline-Aktiva sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Privatplatzierung soll am oder um den 28. September 2021 erfolgen. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die 4 Monate plus 1 Tag nach dem Abschluss der Privatplatzierung endet. Die Privatplatzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.



Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den USA. oder an U.S.-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen.