DGAP-News: GreenLife Tech Corp / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

GreenLife Tech Corp: gibt bekannt, dass sie bei der BaFin einen Prospekt zur Kapitalbeschaffung für ihr Kunststoff-Recycling-Projekt eingereicht hat. Wir rechnen in Kürze mit der Genehmigung.



13.09.2021 / 13:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die GreenLife Tech Corp. hat mit der Hi Technological Plastic Industries LLC (HTPI) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Fünfjahresvertrag über den Kauf von Kunststoffrecyclingtechnologie und -maschinen unterzeichnet. HTPI hat sich außerdem bereit erklärt, in den nächsten fünf Jahren alle Endprodukte der GreenLife Tech Corp. zu kaufen. HTPI hat auch zugestimmt, GreenLife Tech Corp. das gesamte technische Know-how zur Verfügung zu stellen. Dies ist eine Win-Win Situation für beide Unternehmen, da HTPI Zugang zu einer größeren Menge an Endprodukten erhält. Zur Zeit besteht ein akuter Mangel an Endprodukten.



GreenLife Tech Corp beabsichtigt, seine Anlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu errichten. Die Golfstaaten bieten eine einzigartige Gelegenheit, denn in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Doha, Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien gibt es Kunststoffabfälle in Hülle und Fülle. GreenLife Tech Corp beabsichtigt, bis zum ersten Quartal 2022 eine Fläche von ca. 4200 m² (45000 sqft) zu erwerben, um seine Produktionsstätte zu errichten.



K. Abul H.Kabir

Direktor



13.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de