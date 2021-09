FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kurz vor der Abspaltung von Vitesco ist am Montag bei den Anlegern von Continental Vorfreude spürbar. Der Kurs kletterte am frühen Nachmittag mehr als drei Prozent auf 111,58 Euro, womit die Aktie ihre Erholung vom jüngst erreichten Tief seit November 2020 fortsetzte. In einem guten Sektorumfeld für Autowerte stachen die Aktien positiv heraus.

Am Donnerstag ist die Erstnotiz des Antriebsherstellers vorgesehen, die Conti-Aktionäre sollen Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt bekommen. Der Dax wird dann für einen Tag vorübergehend 31 Mitglieder haben.