GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4250

Kursziel alt: 4250

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Amazon bei einem Kursziel von 4250 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Amazon mit seinem Fokus auf Online-Shopping, Cloud Computing, digitale Werbung, Streaming und Künstliche Intelligenz sei langfristig ein Kerninvestment für Investoren im Internetsektor, schrieb der ab sofort für den US-Internetsektor zuständige Analyst Eric Sheridan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx´/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2021 / 21:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.