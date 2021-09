Fury will Homestake Ridge Royalty zurück kaufen

Toronto, Kanada - 13. September 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY)(NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung ("die Vereinbarung") über den Erwerb einer 2 %-igen Netto-Schmelzlohn-Lizenzgebühr ("die Lizenzgebühr") für bestimmte Claims auf seinem Homestake Ridge-Projekt in British Columbia (Abbildung 1) abgeschlossen hat. Der Kaufpreis beträgt 400.000 $, zahlbar zu 25 % in bar und zu 75 % in Aktien zum 5-Tage-VWAP-Kurs vor Abschluss am oder vor dem 20. September 2021, jedoch in keinem Fall mehr als 328.367 Aktien oder weniger als 239.000 Aktien. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist in Kanada. Die TSX hat die Notierung dieser Aktien unter Vorbehalt genehmigt.