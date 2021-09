Patriot Battery Metals schließt Phase-I-Oberflächenschürfarbeiten und geophysikalische Untersuchungen im Konzessionsgebiet Corvette-FCI in Quebec (Kanada) ab

Vancouver, BC, Kanada, 13. September 2021 – Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Phase seines Oberflächenexplorationsprogramms (am 19. August 2021 angekündigt) auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay in Quebec abgeschlossen hat. Im Zuge des Programms wurden unter anderem Schürfarbeiten und eine geophysikalische Messung absolviert.