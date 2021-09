Nina Kraviz eröffnete das Wochenende des Formel 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021 stilvoll mit einem Auftritt in der Heineken Greener Bar in Mailand

Heineken kehrt zum F1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021 mit einem Headline-Auftritt der russischen DJ und Produzentin Nina Kraviz in der Heineken Greener Bar in Mailand zurück. Die spektakuläre Privatvorstellung, die den Auftakt zu den F1-Rennen am Samstag und Sonntag bildete und den Abschluss der Feierlichkeiten der Mailänder Designwoche bildete, wurde auch per Live-Stream an Millionen von Fans zu Hause übertragen.

Der italienische DJ Anfisa Letyago spielte live in der Bar im Mailänder Stadtzentrum ein Warm-up-Set, bevor Nina Kraviz für einen exklusiven und unvergesslichen Auftritt auf die Bühne trat. Der Hauptakt wurde live über die EDM-Streaming-Plattform Beatport, die Facebook-Seiten von F1 und Red Bull Racing Honda sowie über Nina Kraviz' eigene soziale Kanäle gestreamt.

Nina Kraviz sagte über ihren Auftritt in Mailand in der Heineken Greener Bar: „Ich liebe es, in Italien aufzutreten, die Leidenschaft der italienischen Fans ist so einzigartig und besonders. Ich bin auch ein großer F1-Fan, deshalb habe ich mich sehr über diese Leistung an der Heineken Greener Bar gefreut, bevor es an diesem Wochenende richtig losgeht!"

Anfisa Letyago sagte: „Ich freue mich sehr, bei diesem Event mit Heineken und Beatport in meinem Heimatland aufzutreten! Ich freue mich auf diesen Auftritt, den ersten seit langer Zeit in diesem wunderschönen Land, vor der Energie und Leidenschaft der italienischen Fans - natürlich unter Einhaltung der Covid-Richtlinien!"

Die Heineken Greener Bar ist ein nachhaltiger Barbereich, der zeigt, wie die internationale Biermarke Maßnahmen ergreift, um Abfall, Wasser, Emissionen und Energieverbrauch durch Innovation und Zusammenarbeit mit Motorsportpartnern wie der Formel 1, Formel E und Red Bull Advanced Technologies zu reduzieren.

Das Konzept wurde weltweit beim Heineken E-Prix in London am 22. Juli 2021 eingeführt, und die Bar wird bei künftigen Motorsportveranstaltungen und -plattformen eingeführt. Bei der Aufführung wurden die von der örtlichen Regierung auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Veranstaltungskapazität und der sozialen Distanzierung beachtet.

Der Livestream wird bis Ende des Jahres auf Beatport sowie auf Ninas YouTube- und Facebook-Kanälen zu sehen sein. Das Set von Anfisa wird am Donnerstag, den 16. September 2021 um 20:00 Uhr MEZ auf den Beatport-Kanälen live gestreamt.

INFORMATION

Streaming-Kanäle:

EDM-Streaming-Dienst Beatport über Facebook , YouTube und Twitch

F1 Facebook

Red Bull Racing Honda Facebook

Nina Kraviz YouTube , Facebook und Instagram

Anfisa Letyago YouTube , Facebook und Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623463/Heineken__Greener_Bar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623464/Heineken__Greener_Bar.jpg