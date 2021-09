Analyse Analyse | Bei diesem Wert empfehlen wir den Ausstieg

Die Börse ist bekanntermaßen sehr schnelllebig. Veränderte Situationen erfordern oft neue Einschätzungen und schaffen so schnell akuten Handlungsbedarf. Unsere Empfehlungsliste macht da keine Ausnahme. In dieser Woche stellen wir einen unserer Empfehlungswerte zum Verkauf, um die erzielten Kursgewinne zu sichern. Mehr dazu in unserer heutigen Analyse.

Die Börse ist bekanntermaßen sehr schnelllebig. Veränderte Situationen erfordern oft neue Einschätzungen und schaffen so schnell akuten Handlungsbedarf. Unsere Empfehlungsliste macht da keine Ausnahme. In dieser Woche stellen wir einen unserer Empfehlungswerte zum Verkauf, um die erzielten Kursgewinne zu sichern. Mehr dazu in unserer heutigen Analyse. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN

ASA LTD/SHS jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de