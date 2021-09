Frankfurt am Main (ots) -



- Eigenes Finanzwissen bekommt die Schulnote 3-4

- Mangelhaft bis ungenügend für die Schulen

- Die eigene finanzielle Situation wird sehr unterschiedlich bewertet

- Sparen ist für junge Leute kein Fremdwort



Schulen bekommen von jungen Erwachsenen in Deutschland schlechte Noten für die

Vermittlung von Finanzwissen. Entsprechend schwach schätzen die 18- bis

29-Jährigen ihr eigenes Finanzwissen ein. Sie beschäftigen sich weder oft noch

gerne mit Finanzthemen, räumen aber ein, dass es eines der wichtigsten Themen

ist, um gut auf das Leben vorbereitet zu sein. Insgesamt ist die Hälfte der

befragten jungen Erwachsenen mit der eigenen finanziellen Situation zufrieden

und hat auch das Sparen keinesfalls aus dem Blick verloren. Dies sind die

Ergebnisse des aktuellen Anlegerbarometers mit dem Schwerpunkt Finanzbildung und

Sparen von Union Investment, einer repräsentativen Befragung von mehr als 2.000

jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 29 Jahren.





Die Verantwortung für die Vermittlung von Finanzwissen sehen die meisten jungenErwachsenen vor allem bei den Schulen (85 Prozent). 69 Prozent meinen, dass dieFamilie dafür verantwortlich ist. Aber auch die Medien (36 Prozent), die Politik(34 Prozent) und Finanzdienstleister (33 Prozent) sollten nach Ansicht derBefragten Verantwortung für die Vermittlung von Finanzwissen übernehmen.Nach Meinung der Umfrageteilnehmer haben die Schulen einen schlechten Jobgemacht und bewerten ihre Leistung mit einer 4,8 im Durchschnitt dramatischschlecht. 64 Prozent der jungen Menschen beurteilen die Leistung der Schulen alsmangelhaft oder ungenügend, nur sechs Prozent finden, dass hier gute bzw. sehrgute Leistungen erbracht werden. Eltern hingegen bekommen für die Vermittlungvon Finanzwissen im Durchschnitt die Note 2,8 von der jungen Generation. "BeimThema Finanzbildung wären die Schulen nach dieser Beurteilung starkversetzungsgefährdet. Dass einige Bundesländer in den vergangenen Jahren ihreAnstrengungen in diesem Themenfeld verstärkt haben, lässt sich an diesen Zahlennoch nicht erkennen", sagt Giovanni Gay, Geschäftsführer bei Union Investment.Dabei hat das Thema für junge Menschen einen sehr hohen Stellenwert: 90 Prozentvon ihnen betrachten es als wichtig oder sehr wichtig, um gut auf das Lebenvorbereitet zu sein. Damit liegt es nur knapp hinter dem Thema "Gesundheit undErnährung", das mit 91 Prozent auf Platz eins der lebensvorbereitenden Themenlandet, aber mit einem gewissen Abstand vor Themen wie "Technik und IT" (81Prozent), oder "aktiv Sport treiben" (77 Prozent). Auf dem letzten Platz landet"Ökologie" (68 Prozent). "Wenn junge Menschen das Thema für sich selbst so hoch