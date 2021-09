Novamind wurde von Karuna Therapeutics als Forschungsstandort für eine klinische Studie im Spätstadium ausgewählt

TORONTO, ONTARIO, 13. September 2021 / (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Cedar Clinical Research („CCR“) als Forschungsstandort für eine von Karuna Therapeutics, Inc. („Karuna“) gesponserte klinische Studie ausgewählt wurde. Karuna ist ein Biopharmaunternehmen mit Spezialisierung auf Neurowissenschaften, das klinische Studien durchführt.

Die Phase-III-Studie mit dem Titel „An Open-label Study to Assess the Long-term Safety, Tolerability, and Efficacy of KarXT in Adult Patients with Schizophrenia (EMERGENT-5)“ dient der Evaluierung des Prüfpräparats KarXT in der Behandlung der Schizophrenie, einer schwerwiegenden und potenziell stark einschränkenden Erkrankung, von der weltweit rund 20 Millionen Menschen betroffen sind.1

„Die derzeit erhältlichen antipsychotischen Medikamente sind für zu viele Menschen mit Schizophrenie unzureichend, so dass sie entweder unter stark beeinträchtigenden Symptomen oder schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Sedierung, Gewichtszunahme und unwillkürlichen Bewegungsmustern leiden“, erklärt Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind und Hauptprüfer am CCR. „Wir brauchen dringend mehr Innovationen auf diesem Gebiet, und ich hoffe auf Wirkstoffe wie KarXT, die eine neuartige Wirkung auf das Gehirn entfalten und Potenzial für ein besseres Wirksamkeits- und Nebenwirkungsprofil bergen.“

Die Novamind-Tochter CCR ist auf die Durchführung von klinischen Studien für Psychedelika und andere innovative Therapien spezialisiert. Die Forschungsstandorte von CCR befinden sich in Novaminds ‚Cedar Psychiatry‘-Versorgungszentren, was die Rekrutierung großer Patientenpopulationen erleichtert und den Patienten Zugang zu innovativen Behandlungen im Forschungsstadium ermöglicht. Für das Jahr 2021 rechnet Cedar Psychiatry mit 65.000 Klinikbesuchen, was im Jahresvergleich einem Plus von 225 Prozent entspricht. CCR steht derzeit für acht klinische Studien unter Vertrag und nutzt dabei seine Fachkompetenzen in den Bereichen Studiendesign, Patientenrekrutierung und Patientenmanagement. CCR kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit führenden Arzneimittelentwicklungsunternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Forschungseinrichtungen zurückblicken und hat unter anderem mit Merck & Co., Bionomics, der Ketamine Research Foundation und der University of Texas in Austin zusammengearbeitet.