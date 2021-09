Anlass der Studie: Research Update

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) trotz andauernder Corona-Krise auf Allzeithoch - ESG und Nachhaltigkeit wird auch im Anleihenindex immer bedeutsamer



Entwicklung des GBC MAX - Zuletzt neues Allzeithoch



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 149,0 per Anfang September 2021 konnte der Qua-litätsanleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) seinen Aufwärtstrend trotz der an-dauernden Corona-Krise weiter fortsetzen und im Zuge dessen sogar im Juli diesen Jahres ein neues Allzeithoch mit 149,83 Index-Punkten erreichen.



Daneben zeigte sich auch, dass die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie z.B. die der Deutsche Rohstoff AG oder der Homann Holzwerkstoffe GmbH, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX beflügelt haben. Zudem haben aber auch die bestehenden Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsanleihenindex maßgeblich beigetragen. In 2021 (YTD) beträgt das Plus bereits +4,53%. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten moderaten Volatilität von 4,59% innerhalb der letzten 12 Monate, konnte in Kombination mit einer sehr guten Performance (letzten 12 Monate: +8,80%) ein deutlich positives Sharpe-Ratio von 1,99 erzielt werden.

Änderungen seit dem letzten Index Update im September 2021

Mit dem Anleiheindex Mibox (Juli 2016) und dem Entry Standard Corporate Bond Index (März 2017) wurden in der Vergangenheit zwei wichtige Vergleichsindizes aufgelöst, sodass der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) laut unseren Recherchen seither der einzige verbliebene repräsentative Anleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen ist.

Seit dem letzten Update im März 2021 diesen Jahres wurden 6 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 6 Anleihen den Anleiheindex verlassen. Darunter mit der VEDES AG eine Anleihe, deren Restlaufzeit sich der Mindestlaufzeit (Restlaufzeit: mind. 1 Jahr) angenähert hat.



Somit befinden sich aktuell 37 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur, um den deutschen Anleihemarkt für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken.