München (ots) - Workday stellt die Ergebnisse einer neuen Studie zu Diversität

und Inklusion (D&I) vor. Das Unternehmen hatte dazu Sapio Research in Frühjahr

2021 damit beauftragt, eine Erhebung unter mehr als 2.200

Personalverantwortlichen und Führungskräften aus 14 europäischen Ländern

durchzuführen, um Motivationen, Maßnahmen und Fortschritte im Bereich

Zugehörigkeit und Diversität (B&D für Belonging & Diversity) zu verstehen.



Dabei unterscheidet sich das Investment und die Fortschritte der Initiativen bei

den befragten Organisationen in Europa stark voneinander:





- Drei von vier Befragten gibt an, dass ihre Führungsteams die Bedeutung von B&Dals wichtig erachten: Den Höchstwert liefert Spanien mit 84%. Deutschland unddie Schweiz kommen auf 76% beziehungsweise 74%, Österreich auf 62%. Dengeringsten Anteil an Befürwortern gibt es in Norwegen (46%).- Drei von vier Befragten gibt an, ein Budget zur Finanzierung vonD&I-Initiativen zu haben. Mehr als 41% wollen dieses beibehalten, trotz derderzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen. Über ein Drittel plant sogarzu erhöhen. In Deutschland verfügen aktuell 74% und in der Schweiz 76% derBefragten über finanzielle Ressourcen für diese Initiativen. Außerdem sind inbeiden Ländern Erhöhungen für das nächste Jahr geplant. Österreich zeigt denhöchsten Wert bei Unternehmen ohne Budget (27%) und nur 18% der Befragtensehen Chancen für eine Aufstockung der Mittel.- Fast alle Organisationen führen mindestens eine B&D-Initiative durch, dochmehr als ein Drittel verfügt dabei über keine Strategie. Ein Fünftel hat ersteSchritte unternommen, eine solche zu entwickeln. In Deutschland haben 37%keinen strategischen Ansatz und 21% ändern das. In der Schweiz sind derzeit40% ohne festes Konzept, während 23% künftig planvoller agieren möchten.Österreich ist das Land in Europa, wo die meisten der befragten Unternehmenüber keine Strategie verfügen (57%) und nur 8% unternehmen Schritte, um dieszu ändern."Weitreichende gesellschaftliche Veränderungen haben dazu geführt, dass wirüberdenken, wie wir miteinander arbeiten und umgehen wollen. Themen wie EmployeeWellbeing, Diversität, Zugehörigkeit und Inklusion rücken damit automatisch inden Mittelpunkt" erklärt Daniela Porr, EMEA HCM and D&I Specialist . "Anhand derStudie wollten wir mehr darüber erfahren, welche Fortschritte, aber auchHerausforderungen, Unternehmen bei der Umsetzung einer auf Diversität undZugehörigkeit ausgerichteten Kultur sehen.Zunehmend werden Maßnahmen auf der Grundlage von Daten getroffenDatenauswertungen ermöglichen Vergleiche und Veränderungen, und machen die