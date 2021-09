Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lilium Bereit zum Abheben? Per SPAC Qell Acquisition (WKN: A2QD9M) geht es für Lilium (WKN: LILIU1) an die Nasdaq. Ab Mittwoch werden „LILM“-Papiere gehandelt, nachdem Aktionäre für den Zusammenschluss votierten. Die im Jahr 2015 gegründete Lilium verbindet schnelles Reisen mit Komfort. So zumindest ist die Planung. 20 Minuten von Miami nach Palm Beach sollen laut dieser Analystenpräsentation in Zukunft […]