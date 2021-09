Mittelstandsanleihen Index GBC MAX nähert sich 150 Index-Punkten – ESG-Kriterien immer bedeutsamer

150er Index-Marke im Visier – der GBC Mittelstandsanleihen Index „GBC MAX“ (ISIN: DE000SLA1MX8) weist aktuell ein Kursniveau von rund 149,0 per Anfang September 2021 auf und setzt damit seinen Aufwärtstrend trotz andauernden Corona-Pandemie weiter fort. Im Juli diesen Jahres wurde ein neues Allzeithoch mit 149,83 Index-Punkten erreicht.

In 2021 (YTD) beträgt das Plus bereits +4,53%. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten moderaten Volatilität von 4,59% innerhalb der letzten 12 Monate, konnte in Kombination mit einer sehr guten Performance (letzten 12 Monate: +8,80%) ein deutlich positives Sharpe-Ratio von 1,99 erzielt werden.

6 Abgänge, 6 Neuzugänge

Seit dem letzten GBC MAX-Update im März 2021 wurden 6 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 6 Anleihen den Anleiheindex verlassen (siehe Tabellen). Darunter mit der VEDES AG eine Anleihe, deren Restlaufzeit sich der Mindestlaufzeit (Restlaufzeit: mind. 1 Jahr) angenähert hat. Somit befinden sich aktuell 37 Unternehmensanleihen im Index.

Bei den Indexneuzugängen zeigt sich laut GBC-Analysten, dass das Thema ESG und Nachhaltigkeit im Anleihebereich bei den emittierenden Unternehmen immer weiter an Bedeutung gewinnt. So hat z.B. die Media and Games Invest SE erstmals im Sommer 2021 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die umfassenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Geschäftsjahres 2020 dokumentiert.

Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im September 2021 die Anleihen der Hornbach Baumarkt AG, der BayWa AG, der Nordex SE, der Bilfinger SE und der OTTO GmbH & Co KG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt rund 26,3% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,7% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen.

Liste aller gegenwärtig GBC MAX enthaltenen Anleihen (inkl. Anpassungen)

