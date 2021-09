Die Analyse und Ratinggesellschaft Morningstar listet Nissan und Renault aktuell unter den Top five der am stärksten unterbewerteten Aktien der Welt. Was meinen die besten deutschen Auto-Experten Dudenhöffer und Pieper?

Japans Nissan und Frankreichs Renault werden derzeit laut Schätzungen von Morningstar mehr als 50 Prozent unter ihrem Fair Value gehandelt. Das Verhältnis von Kurs zu Fair Value soll Investoren Aufschluss darüber geben, wo der Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zum geschätzten fairen Preis steht. So deute ein Verhältnis von eins zum Beispiel darauf hin, dass eine Aktie völlig fair bewertet sei, während ein Verhältnis von 0,50 eine Unterbewertung um 50 Prozent signalisiere. Die beiden Automobilhersteller sind Mitglieder der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, die insgesamt fast acht Millionen Fahrzeuge pro Jahr produziert. Die jüngste Performance von Nissan sei düster gewesen, schreibt Morningstar, da die Pandemie das Turnaround-Programm des Unternehmens verlangsamt habe. Der Aktienkurs sank in den vergangenen fünf Jahren um 43 Prozent. Die hohe Fluktuation in den Führungsetagen habe den Aufschwung nicht begünstigt. Dennoch gehöre Nissan zu den ersten Automobilherstellern, die ein Antriebssystem für reine Elektrofahrzeuge entwickelten, und profitiere daher von einem Erstanbieter-Vorteil.

