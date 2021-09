Level up! Ford setzt auf Gaming, um die Art und Weise zu verändern, wie Fahrzeuge entwickelt und getestet werden

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Ford-Ingenieure entwickelten kurzes Videospiel als unterhaltsamenReaktionstest und zur interaktiven Erprobung von Fahrzeugfunktionen gemeinsammit Kunden- Kunden sollen künftig verstärkt mittels Computerspiel-Technologie inFahrzeugentwicklung einbezogen werden- Gemeinsam mit Computerspielern hat Ford das virtuelle Team FordzillaP1-Rennfahrzeug entwickelt und Fans haben den Look des Ford Puma ST GoldEditionsmodells mitbestimmtFord hat das vielfältige Potenzial von Computerspielen bereits zu einem frühenZeitpunkt erkannt und dazu beigetragen, dass reale Fahrzeuge auf Konsolen- undFernsehbildschirmen so originalgetreu wie möglich nachgebildet werden. Laut derInternet Game Cars Database sind bislang mehr Ford-Fahrzeuge in Videospielenerschienen als die jedes anderen Herstellers. Jetzt wendet Ford die imGaming-Bereich gewonnenen Erkenntnisse auf seine eigenen Prozesse an.Technologien sollen mobiles Arbeiten vereinfachen und unabhängig von derphysischen Entfernung eine effektive Zusammenarbeit von Ford-Teams ermöglichen.Ingenieure erstellen Simulationen, mit denen sie testen können, wie nützlichKunden beispielsweise neue Fahrzeugfunktionen finden, während Designer modernsteAnimationen verwenden, um virtuelle Prototypen zu erstellen. Ford hat sogarschon ein Fahrzeug in Zusammenarbeit mit der Gaming-Community entwickelt.Interaktive KundenbefragungFord testet jetzt Fahrzeugfunktionen direkt zusammen mit Kunden - und zwarinteraktiv. In einem ersten Durchlauf wollten die Ford-Ingenieure herausfinden,ob die Teilnehmer die Taste für automatisches Parken lieber kurz gedrückt haltenoder einfach nur einmal drücken, zu diesem Zweck entwickelten sie einOnline-Videospiel, bei dem die Teilnehmenden mehrere Parkmanöver ausführen. Vonallen Spielerinnen und Spielern bevorzugten 88 Prozent den einfachenTastendruck, was künftig zu einer entsprechenden Änderung der Active ParkAssist-Funktionalität von Ford führen könnte.Das Computerspiel zeigte auch eine Kuh, die vor dem Fahrzeug vorbeiging. DieserTest sollte zeigen, wie schnell die Spielenden reagieren und wie rasch sie dasFahrzeug zum Stillstand bringen würden. Längere Reaktionszeiten könnten dazuführen, dass die automatische Parkfunktion geändert wird, das Fahrzeug beiautomatisierten Manövern langsamer fährt oder sich die Funktion an bestimmteVorlieben anpassen lässt. Mit größeren Teilnehmerzahlen in verschiedenenMärkten, einem größeren Demografie-Umfang und mit einem breiteren Spektrummöglicher Situationen führt das virtuelle Testen zu besseren und zuverlässigeren