Lange Zeit dümpelte der Uran-Spotpreis vor sich hin. Doch in den vergangenen Tagen vollführte dieser einen fulminanten Sprung von rund 30 auf zuletzt über 42 US$ je Pfund.

Und das nahezu unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung und beinahe ohne fundamentale Nachrichten, die diesen Sprung rechtfertigen würden. Zugegeben, 443 weltweit laufende Reaktoren, weitere 51 in Bau, dazu bereits drei neu in Betrieb genommene Reaktoren weltweit in 2021 sehen nicht schlecht aus. Auch die Tatsache, dass allein seit März 2021 zwei neue Reaktoren Baubeginn hatten und, dass Polen jüngst ankündigte, zwei neue Reaktoren bauen zu wollen, um seine Abhängigkeit von der Kohle zu verringern, sprechen fundamental für eine langfristige Nachfrageausweitung. Aber mal ehrlich: Einen Spotpreis-Anstieg von 30% innerhalb von nur drei Wochen rechtfertigt das Ganze nicht.

Nein, der Hauptgrund für den rasanten Preisschub dürfte vielmehr darin liegen, dass ein oder mehrere Energieunternehmen mit ihren Uranvorräten knapp sind und sich nun am Spotmarkt eindecken. Zwar nicht zu jedem Preis, aber immer noch so günstig wie möglich. Denn normalerweise sichern sich Kernanlagenbetreiber den benötigten Rohstoff Uran über mittel- bis langfristig abgeschlossene Lieferverträge und das zu weitaus höheren Preisen als die aktuellen 40 US$ je Pfund. In den letzten Jahren war der Uran-Markt jedoch derart übersättigt, dass sich das benötigte Uran relativ leicht zu Preisen von teilweise 25 US$ oder darunter aufkaufen ließ. Diese Zeiten sind nun aber vorbei, da viele Uran-Produzenten ihre Förderung stark gekürzt und neue Player am Markt größere Uran-Positionen aufgekauft haben.

Dementsprechend MÜSSEN viele Energieversorger ihre knappen Vorräte jetzt aufstocken und damit auch an den Verhandlungstisch zurückkommen. Was man aktuell beobachten kann ist, dass die ersten versuchen, noch über die Schiene Spot-Markt einzukaufen. Wie rasant es dabei nach oben gehen kann, haben wir in den letzten Wochen erlebt. Es ist davon auszugehen, dass jetzt auch weitere Utilities hellhörig werden und sich entsprechend eindecken wollen. Ein zusätzlicher Katalysator für den Spot-Preis und damit auch für die Uran-Minen.

Einige von denen, die jetzt in der Pole Position stehen, stellen wir Ihnen im Folgenden kurz vor.

Uranium Energy Corp ist ein produktionsbereites Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA und einem US-Produktionsprofil von 4 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. In Südtexas ist der Hub-and-Spoke-Betrieb des Unternehmens durch die voll lizenzierte Verarbeitungsanlage Hobson verankert, die für die voll lizenzierten kostengünstigen ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das das größte genehmigte ISR-Uranprojekt der USA vor dem Bau ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet. Erst jüngst sicherte man sich kostengünstig über 2 Millionen Pfund U3O8, um vor der eigentlichen Produktionsaufnahme die künftige, durch die Regierung gesicherte Nachfrage nach US-amerikanischem Uran bedienen zu können.

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Early-Stage-Uranprojekte weltweit fokussiert. Das Unternehmen, das vom Team um NexGen Energy und Mega Uranium geformt wurde, akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, in die in der Historie bereits einiges in die Explorationsarbeit geflossen ist und die bereits eine Basisressource aufweisen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen.

Eine standardmäßige Uranmine gewinnt das entsprechende Gestein in den allermeisten Fällen Untertage, was die Konstruktions- und Abbaukosten entsprechend in die Höhe treibt. Die kanadische Entwicklungsgesellschaft Blue Sky Uranium besitzt mehrere riesige Uran-Lizenzen in Argentinien, die sich nach Sichtung der ersten Bohrresultate mit hoher Wahrscheinlichkeit im Open-Pit-, also Übertagebetrieb ausbeuten lassen sollten. Ein enormer Kostenvorteil, der nicht nur einen rascheren Abbau, sondern auch hohe Margen verspricht. Ziel ist es, die argentinischen Kernkraftwerke mit eigenem Uran zu versorgen.

GoviEx Uranium ist ein kanadisches Bergbauerschließungsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Afrika konzentriert. Bis heute verfügt das Unternehmen über nachgewiesene Ressourcen von über 200 Millionen Pfund U3O8. GoviEx besitzt bereits gültige Bergbaulizenzen für die beiden am weitesten fortgeschrittenen Projekte. Das aktuelle Ziel des Unternehmens besteht darin, die geschätzten Produktions- und Kapitalkosten zu senken und gleichzeitig das am weitesten fortgeschrittene Madaouela-Projekt zu entwickeln, parallel zum steigenden Uran-Spotpreis in Richtung Produktion ab 2024. Das zweite große Mutanga-Projekt könnte dann im Jahr 2026 folgen.

Skyharbour Resources ist ein Uranexplorationsunternehmen mit Projekten im produktiven Athabasca-Becken. Das Unternehmen hat erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben, die in sechs Urangrundstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 240.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken gipfeln. Skyharbour besitzt 100% seines Vorzeigegrundstücks, das Uranprojekt Moore, auf dem sich die hochgradige Zone Maverick befindet. Skyharbour konzentriert sich zwar auf seine Kernstrategie als entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, wendet aber auch das Prospektionsgeneratormodell an, um die Exploration bei seinen anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat drei strategische Partner in Orano Canada, Azincourt Energy und Valor Resources, ins Boot geholt.

Einen gänzlich anderen Ansatz vertritt Uranium Royalty Corp. Die kanadische Gesellschaft, fokussiert sich auf die Partizipierung an steigenden Uranpreisen durch strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie durch physische Urangeschäfte. Die Strategie des Unternehmens besteht darin antizyklisch in Baisse-Phasen entsprechende Uranbeteiligungen günstig zu erwerben und dafür in Hausse-Zeiten laufende Zahlungen und/oder Lieferungen zu erhalten. Uranium Royalty ist damit das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Die Gesellschaft besitzt nicht nur bereits überaus aussichtsreiche Uranbeteiligungen, sondern auch eine starke Bilanz, die es in die Lage versetzt, künftige Akquisitionsmöglichkeiten für Uran-Lizenzgebühren und Streaming zu nutzen. Obwohl das Unternehmen erst seit Ende 2019 börsengelistet ist, umfasst das Portfolio bereits Beteiligungen an 15 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Diese werden im Folgenden näher vorgestellt.

