AlzChem Group AG will mit Eminex(R), einem Produkt für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft, einen neuen Markt erschließen

13.09.2021

Trostberg, 13. September 2021 - Die AlzChem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, will mit ihrem neuen Produkt Eminex(R) den Klimaschutz in der Landwirtschaft auf ein neues Level heben. Weltweit steht die nutztierhaltende Landwirtschaft in der Kritik aufgrund ihrer schlechten Umweltbilanz. Allein in Deutschland entweichen jährlich rund 240.000 Tonnen Methan und erhebliche Mengen an CO 2 gasförmig aus den Lagerbehältern für Gülle. Insbesondere diese Emissionen von Methan gelten aufgrund ihrer Klimawirkung als kritisch, sind aber fast vollständig vermeidbar. Das bestätigen aktuelle Untersuchungen der DEKRA Assurance Services GmbH und des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie. Demnach lassen sich durch die Zugabe von geringen Mengen des kalkstickstoffhaltigen Aufbereitungshilfsmittels Eminex(R) die Methan- und CO 2 - Emissionen während der Lagerung um 90 % bis 100 % reduzieren.

Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Mit Eminex(R) als Additiv zur Hemmung des Methan- und CO 2 -Ausstoßes in der Landwirtschaft eröffnen wir uns einen völlig neuen Weltmarkt. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft für uns bereits eine bestens erschlossene Zielgruppe, weil wir in dieser Sparte über unsere Düngemittel vertriebsseitig stark vertreten sind. Die Voraussetzungen für den Markterfolg sind also bestens. Wir haben die strukturellen Voraussetzungen und die Landwirte erhalten eine einfache Möglichkeit, einen deutlichen Sprung im Klimaschutz zu machen. Eine zusätzliche Dynamik könnte der Markt vor allem dann erfahren, wenn auch von regulatorischer Seite entsprechende Anstrengungen unternommen würden."