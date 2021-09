Auf dem Weg zur Kohlenstofffreiheit kommt den Anleihemärkten eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung von globalen Ersparnissen zu.

Anleger erwarten mit Spannung den Start der Green-Bond Strategie der britischen Regierung

Die Emission dieser neuen Anleihen signalisiert vor allem eine Priorisierung grüner Projekte

Durch die Emission solcher Anleihen schaffen Regierungen neue Impulse

Startklar

Letzte Woche gab das britische Amt für Schuldenmanagement bekannt, dass ab dem 20. September die erste grüne Staatsanleihe des Vereinigten Königreichs aufgelegt wird. Für die Anleihe mit Laufzeit bis zum 21. Juli 2033 wird eine enorm hohe Nachfrage erwartet. Die britische Regierung hat sich verpflichtet, in diesem Jahr zwei grüne Staatsanleihen mit einem Emissionsvolumen von mindestens 15 Milliarden Pfund auszugeben. Den Erwartungen zufolge wird sich die erste Anleihe in der Größenordnung von acht bis zehn Milliarden Pfund bewegen, mit einem Kupon von etwa 0,75 Prozent. Zuvor hatte Spanien bereits in dieser Woche eine grüne Anleihe emittiert und fünf Milliarden Euro für eine (etwas über) 20-jährige Anleihe mit einem Kupon von einem Prozent aufgenommen. Diese Emission war mehr als zwölffach überzeichnet. Der Markt für grüne Staatsanleihen ist somit eröffnet.

Anleihen als Herzstück grüner Finanzierung

Auf dem Weg zur Kohlenstofffreiheit kommt den Anleihemärkten eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung von globalen Ersparnissen zu. Die Aktienmärkte könnten Unternehmen belohnen, die zum technologischen Wandel beitragen und die diversen ESG-Faktoren bestmöglich implementieren. Anleihen beschaffen zugleich Geld für neue Investitionen, insbesondere Staatsanleihen können dies in großem Umfang tun. Durch den Kauf von 4.000 elektrisch oder mit Wasserstoff betriebenen Bussen wird die britische Regierung kohlenstoffarme Technologien finanzieren, die das Potenzial für Wachstum haben und zusätzlich zur Finanzierung der Entwicklung neuer Projekte zur Kohlenstoffreduzierung beitragen. Denkt man dies auf internationale Ebene weiter, besteht ein enormes Potenzial für Gelder, die in grüne Investitionen fließen könnten.